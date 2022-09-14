Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? 14 Eylül 2022 BTC, Dogecoin ve XRP kaç dolar/TL oldu?)

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki enflasyon verileri kripto para piyasalarını da vurdu.

Coingecko'da yer alan verilere göre kripto para piyasaları son 24 saatte yüzde 6.9 değer kaybederek 1.03 trilyon dolara düştü.

Saat 11.15 itibariyle Bitcoin'dek düşüş piyasa ortalamasının üzerinde oldu. BTC'nni fiyatı yüzde 9.2 azalarak 20 bin 254 dolara çekildi. Dün 22 bin doların üzerinde seyreden BTC'nin piyasa hakimiyeti ise yüzde 37.42'ye düştü.

Ethereum da değer kaybı yaşadı. ETH'nin fiyatı yüzde 6.6 azlarak bin 603 dolara geriledi.

Ripple ve Dogecoin ise piyasa ortalamasına ayak uydurdu. XRP'nin fiyatı yüzde 5.7 düşerek 33.6 olurken DOGE ise yüzde 5.8 ile 6 cente geriledi.

ABD VERİLERİ NASIL ETKİLEDİ?

ABD'deki Ağustos tüketici verileri açıklandı. Yıllık enflasyon yüzde 8.3 olarak açıklandı. Enflasyon beklentisi 8.1'di. Beklentilerin üzerindeki enflasyon nedeniyle faiz artışı beklentisi arttı. Bu da borsa ve emtia başta olmak üzere piyasalarda gerilemeye neden oldu.

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