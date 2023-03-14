Bitcoin, Ethereum ve Altcoin'lerde son durum ne? 14 Mart 2023 BTC, Dogecoin ve XRP kaç dolar/TL oldu?)

ABD'de banka iflasları kripto paralara olan güveni artırınca toplam piyasada artış ve tüm kripto paraların değerinde kısa zamanda önemli yükselişler yaşandı.

ABD'de Silikon Vadisi Bankası (SVB) ve Signature Bank'ın iflası piyasalarda fiyatlamaları zorlaştırdı.



SVB krizi için ABD Merkez Bankası (Fed) ve ABD Hazine Bakanlığı devreye girdi. İflasa rağmen mevduat sahiplerinin paralarının çekebileceğinin açıklanması ile piyasalardaki dalgalanma durdu ve bu durum kripto paraların değerlerinin artmasını sağladı.



Haftasonu yükseliş trendine giren Bitcoin, yeni günde yüzde 10.7'nin üzerinde değer kazanarak 26 bin dolara yükseldi. Böylelikle 9 ay sonra ilk kez 26 bin doları aştı.



BITCOIN NEDEN YÜKSELİYOR?



Son yaşanan banka iflasları sebebiyle Fed'in 22 Mart'ta 50 değil 25 baz puanlık faiz artırımına gideceğine yönelik beklenti güçlendi.

Daha önce Fed Başkanı Jerome Powell, Senato Bankacılık Komisyonu'nda gerçekleştirdiği sunumda Fed'in enflasyonu dizginlemek için beklenenden yüksek oranda ve daha hızlı faiz artırımlarına gidebileceğini belirtmişti.

Circle da USDC operasyonlarının normale döndüğünü ve bankacılık ortaklarını genişletme taahhüdü kapsamında Cross River Bank ile ortaklık kurduğunu duyurdu.

Circle'ın bu açıklamasından sonra Bitcoin 22 bin 455 dolara çıkmıştı.

ETHEREUM YÜZDE 7.9 DEĞER KAZANARAK 1.605 DOLARA ÇIKTI



Binance Coin yüzde 7.4, Cardano (ADA) yüzde 10, Polygon yüzde 6.7, Dogecoin yüzde 5.4, Solana ise yüzde 8.7 yükseldi.