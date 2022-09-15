Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? 15 Eylül 2022 BTC, Dogecoin ve XRP kaç dolar/TL oldu?)

ABD enflasyon verileriyle düşmeye başlayan kripto para piyasalarındaki değer kaybı sürüyor.

Coingecko'da yer alan verilere göre piyasalar son 24 saatte binde 3 değer kaybederek 1.03 trilyon doları gördü.



Saat 12.00 itibariyle Bitcoin ise yüzde 1.3 düştü. BTC'nin fiyatı 20 bin 97 dolar seviyesine geriledi. BTC yeniden 20 bin doların altına gerileme tehlikesi yaşıyor.

Ethereum ise bindelik düzeyde de olsa yükseldi. ETH binde 2 değer kazanarak bin 603 dolar seviyelerine geldi.

Ripple ve Dogecoin'deki değişiklik de bindelik düzeyde oldu. XRP'nin fiyatı binde 6 çıkarak 33.9 cent olurken DOGE binde 1 düşerek 6 centte kaldı.

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