Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? 15 Haziran 2022 BTC, Dogecoin ve XRP kaç dolar/TL oldu?)

Kripto para piyasalarındaki hızla geri çekiliş devam ediyor.

Coingecko'da yer alan verilere göre piyasalar son 24 saatte yüzde 6.5 değer kaybederek 940 milyar dolar büyüklüğe geriledi.

Saat 9.45 itibariyle Bitcoin yüzde 5.7 düştü. BTC'nin fiyatı 21 bin 212 dolara inerken piyasa hakimiyeti yüzde 42.94 oldu.

Ethereum cephesinde de düşüş görüldü. ETH'nin fiyatı yüzde 8.5 düşerel bin 123 dolara indi.

Ripple ve Dogecoin de piyasaları takip ederek hızla geriledi. XRP'nin fiyatı yüzde 4.5 düşerek 30 cent olurken, DOGE yüzde 8.6 düşerek 5 centin alt sınırına yanaştı.

BİR HAFTADA 350 MİLYAR DOLAR ERİDİ

Kripto para piyasaları son 1 haftada yüzde 30'dan fazla değer kaybetti. 8 Haziran Çarşamba günü piyasaların toplam değeri 1.3 trilyon doların üzerindeydi. Büyüklük bugün ise 940 milyar dolara inmiş durumda. Başka bir ifadeyle bir haftada 350 milyar dolardan fazla para piyasalardan yok oldu.

Bitcoin geçen çarşamba 30 bin dolarken bugün 21 bin dolar seviyelerinde. Aynı şekilde ETH de bin 800 dolardan bin 100 dolara düştü.

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