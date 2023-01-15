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Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? 15 Ocak 2023 BTC, Dogecoin ve XRP kaç dolar/TL oldu?)

Kripto para piyasalarının yükselişi dursa da kazançlar yerinde kaldı. Peki Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? BTC, ETH ve XRP kaç dolar/TL oldu? İşte ayrıntılar…

Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? 15 Ocak 2023 BTC, Dogecoin ve XRP kaç dolar/TL oldu?)

Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen düşük enflasyon verilerinin ardından kripto paralar hızla yükseldi. 

Son 24 saatte yükseliş dursa da piyasaları kazançlarını büyük ölçüde korudu. 

Saat 9.55 itibariyle piyasalar binde 8 değer kaybetti ancak 1 trilyon doların üzerinde kaldı.

ise aynı sürede binde 9 değer kaybetse de 20 bin doların üzerindeki yerini korudu. BTC'nin fiyatı 20 bin 768 dolara inerken piyasa hakimiyeti yüzde 39.42'ye çıktı.

Ethereum, BTC'ye oranla biraz daha fazla değer kaybetti. ETH'nin fiyatı yüzde 1.6 düşerek bin 529 doları gördü.

Ripple ve Dogecoin rakiplerine oranlara daha fazla düştü. XRP'nin fiyatı yüzde 4.3  geriledi ve 38.8 cente indi, DOGE ise yüzde 4.8 düşerek 8.4 cent oldu.

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