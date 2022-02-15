Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? 15 Şubat 2022 BTC, Dogecoin ve XRP kaç dolar/TL oldu?)

Haftaya düşüşle başlayan kripto para piyasaları son 24 saatte yükseldi.

Coingecko'da yer alan verilere göre saat 11.15 itibariyle piyasalar yüzde 4.3 yükselerek 2 trilyon 47 milyar dolara çıktı. Dün 2 trilyon doların altını gören kripto para piyasaları böylece 24 saat içerisinde yeniden 2 trilyon dolar barajının üzerine geldi.

Bitcoin'deki yükseliş ise yüzde 3.3 seviyesinde oldu. BTC'nin fiyatı 43 bin 818 dolar olurken piyasa hakimiyeti ise yüzde 40.49'a indi.

Ethereum'daki yükseliş ise BTC'yi aştı. ETH'nin fiyatı yüzde 6 artarak 3 bin 60 dolara çıktı.

Ripple cephesinde de yükseliş az da olsa devam etti. XRP'nin fiyatı yüzde 3 artarak 83 centi aştı.

Dogecoin ise rakippleri Polkadot (DOT) ve Avalanche'ye (AVAX) göre daha az artış gösterdi. DOGE'un fiyatı yüzde 2.1 artışla 15 cent sınırına dayandı.

DOT yüzde 5.5 yükselerek 19.54 dolara, AVAX ise yüzde 7.2 artışla 85.46 dolara çıktı.

HİNDİSTAN BTC'Yİ YASAKLAMAK İSTİYOR

Hindistan kendi dijital para birimi üzerinde çalışıyor. Hindistan Merkez Bankası'nın bu konuda hazırladığı bir taslak da bulunmakta. Söz konusu kripto paralar olduğunda Yeni Delhi yönetimi her alanda karşı karşıya geldiği Çin Halk Cumhuriyeti'yle aynı yaklaşımı benimsemiş durumda.

Merkez Bankası'nın Başkan Yardımcısı Rabi Sankar'a göre kripto paraların yasallaştırılması reddetmek gerekiyor. Sankar yasallaştırma argümanlarını incelediklerini ve bunların temel incelemeye dayanmadığını öne sürdü.

Çin ise hem kripto paraları hem kripto para madenciliğini ülkede engellemiş durumda.

VIDEO: BİLGİSAYARA BİTCOİN ZAMMI

