Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? 16 Nisan 2022 BTC, Dogecoin ve XRP kaç dolar/TL oldu?)

Kripto para piyasalarındaki düşüş sürüyor.

Coingecko'da yer alan verilere göre piyasalar son 24 saatte yüzde 1 gerileyerek 1.33 trilyon dolara indi.

Bitcoin saat 11.10 itibariyle binde 7 değer kaybetti. BTC'nin fiyatı 29 bin 656 dolar olurken piyasa hakimiyeti yüzde 42.39'a çıktı.

Ethereum, BTC'den daha fazla değer kaybetmeye devam ediyor. ETH'nin fiyatı yüzde 1.3 düşerek 2 bin 17 dolar seviyesine geldi.

Ripple ve Dogecoin de sınırlı değer kaybı gösterdi. XRP'nin fiyatı yüzde 1.2 düşerek 41 cente gerilerken DOGE'un değeri yüzde 1.1 inerek 8 cent bandında geziniyor.

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