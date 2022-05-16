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Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? 16 Nisan 2022 BTC, Dogecoin ve XRP kaç dolar/TL oldu?)

Kripto para piyasaları riski bölgelerde gezinmeye devam ediyor. Peki Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? BTC, ETH ve XRP kaç dolar/TL oldu? İşte ayrıntılar…

Haberler - ntv.com.tr 16.05.2022 - 11:13

Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? 16 Nisan 2022 BTC, Dogecoin ve XRP kaç dolar/TL oldu?)

Kripto para piyasalarındaki düşüş sürüyor.

Coingecko'da yer alan verilere göre piyasalar son 24 saatte yüzde 1 gerileyerek 1.33 trilyon dolara indi. 

saat 11.10 itibariyle binde 7 değer kaybetti. BTC'nin fiyatı 29 bin 656 dolar olurken piyasa hakimiyeti yüzde 42.39'a çıktı. 

Ethereum, BTC'den daha fazla değer kaybetmeye devam ediyor. ETH'nin fiyatı yüzde 1.3 düşerek 2 bin 17 dolar seviyesine geldi. 

Ripple ve Dogecoin de sınırlı değer kaybı gösterdi. XRP'nin fiyatı yüzde 1.2 düşerek 41 cente gerilerken DOGE'un değeri yüzde 1.1 inerek 8 cent bandında geziniyor. 

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