Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? 16 Şubat 2022 BTC, Dogecoin ve XRP kaç dolar/TL oldu?)

Dün yüzde 5 civarında değer kazanan kripto para piyasaları son 24 saatte yatırımcısına kazandırmaya devam etti.

Coingecko'da yer alan verilere göre piyasalar saat 11.10 itibariyle yüzde 2.1 yükselerek 2 trilyon 90 milyar dolar seviyesine geldi.

Bitcoin'deki yükseliş ise binde 9 oldu. BTC'nin fiyatı 44 bin 239 dolara çıkarken piyasa hakimiyeti ise 40.12'ye geriledi.

Ethereum ise hızla yükselmeye devam etti. ETH'nin fiyatı yüzde 3 artışla 3 bin 150 doları aştı.

Ripple ise hızlı yükselişlerinin ardından durgunluk yaşıyor. Son 24 saatte yüzde 1.1 yükselen XRP 84 cente dayandı.

Dogecoin ise sadece binde 5 yükselebildi. DOGE 15 centten alıcı buluyor.

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