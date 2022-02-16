Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? 16 Şubat 2022 BTC, Dogecoin ve XRP kaç dolar/TL oldu?)

Haberler - ntv.com.tr 16.02.2022 - 11:15
Dün yüzde 5 civarında değer kazanan kripto para piyasaları son 24 saatte yatırımcısına kazandırmaya devam etti.
Coingecko'da yer alan verilere göre piyasalar saat 11.10 itibariyle yüzde 2.1 yükselerek 2 trilyon 90 milyar dolar seviyesine geldi.
Bitcoin'deki yükseliş ise binde 9 oldu. BTC'nin fiyatı 44 bin 239 dolara çıkarken piyasa hakimiyeti ise 40.12'ye geriledi.
Ethereum ise hızla yükselmeye devam etti. ETH'nin fiyatı yüzde 3 artışla 3 bin 150 doları aştı.
Ripple ise hızlı yükselişlerinin ardından durgunluk yaşıyor. Son 24 saatte yüzde 1.1 yükselen XRP 84 cente dayandı.
Dogecoin ise sadece binde 5 yükselebildi. DOGE 15 centten alıcı buluyor.
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