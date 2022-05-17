ntv.com.tr

Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? 17 Nisan 2022 BTC, Dogecoin ve XRP kaç dolar/TL oldu?)

Kripto para piyasaları günler sonra yeşile döndü. Peki Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? BTC, ETH ve XRP kaç dolar/TL oldu? İşte ayrıntılar…

Haberler - ntv.com.tr 17.05.2022 - 11:28 | Son Güncelleme : 17.05.2022 - 11:31

Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? 17 Nisan 2022 BTC, Dogecoin ve XRP kaç dolar/TL oldu?)

İlişkili Haberler

El Salvador'da Bitcoin zirvesi

El Salvador'da Bitcoin zirvesi

Terra LUNA projesinin çökmesiyle zor günler geçiren kripto para piyasaları yükselişe geçti. 

Coingecko'da yer alan verilere göre piyasalar son 24 saatte yüzde 3 yükselerek 1.37 trilyon dolara çıktı. 

saat 11.30 itibariyle yüzde 2.5 değer kazandı. BTC'nin fiyatı 30 bin 577 dolara çıkarken piyasa hakimiyeti ise yüzde 42.44 oldu. 

Ethereum yükselişte BTC'yi geride bıraktı. ETH'nin fiyatı yüzde 2.8 artarak 2 bin 87 doları gördü. 

Ripple ve Dogecoin de benzer oranlarda değer artışı gösterdi. XRP'nin fiyatı yüzde 2.3 yükselerek 43 cente çıkarken DOGE'un fiyatı yüzde 2.3 yükselerek 9 centin üzerine çıktı.

VIDEO: BİLGİSAYARA BİTCOİN ZAMMI

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

NTVPARA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...