Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? 17 Şubat 2022 BTC, Dogecoin ve XRP kaç dolar/TL oldu?)

Kripto para piyasalarında dünün ardından bugün de sakin bir hava esiyor.

Coingecko'da yer alan verilere göre saat 09.45 itibariyle piyasalar binde 9 düşüş gösterdi ve 2 trilyon 60 milyar dolar seviyelerine geriledi.

Bitcoin ise son 24 saatte binde 8 düşüş gösterdi. BTC'nin fiyatı 43 bin 766 dolara indi. Bitcoin'in piyasa hakimiyeti ise yüzde 40.26 seviyelerinde.

Ethereum yüzde 1.6 düşüerek 3 bin 91 dolara indi. ETH'nin toplam piyasa hacmi 370 milyar dolarda.

Ripple'da gerileme gösteren kripto para birimlerinden oldu. XRP'nin fiyatı binde 9 düştü ve 83 centin üzerinde kaldı.

Dogecoin ise yüzde 1.3 değer kaybederek 15 centin altına geriledi.

BUFFETT'IN ORTAĞINDAN KRİPTO AÇIKLAMASI

Warren Buffett'ın ortağı ve Berkshire Hattaway şirketinin Başkan Yardımcısı Charlie Munger kripto paraların yasaklanması gerektiğini söyledi.

Munger, Çin'i örnek göstererek diğer ülkelerin Pekin'in yolundan gitmesi gerektiğini belirtti.

Yıllardır kripto varlıklardan uzak duyduğunun ifade eden Munger bundan gurur duyduğunu aktardı.

VIDEO: BİLGİSAYARA BİTCOİN ZAMMI

