Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? 18 Ekim 2022 BTC, Dogecoin ve XRP kaç dolar/TL oldu?)

Kripto para piyasaları 950 milyar dolar ile 1 trilyon dolar arasında gidip gelmeye devam ediyor.

Coingecko'da yer alan verilere göre piyasalar son 24 saate yüzde 1.7 yükselerek 980 milyar dolara çıktı.

Saat 11.10 itibariyle Bitcoin de benzer bir grafik çizdi. BTC'nin fiyatı yüzde 1.8 artarak 19 bin 651 dolar oldu.

Ethereum ise aynı süre zarfında yüzde 1.8 yükseldi. ETH'nin fiyatı bin 335 doları aştı.

Ripple ve Dogecoin cephesi de yeşile döndü. XRP'nin fiyatı yüzde 1.6 artarak 47.6 cente çıktı, DOGE ise yüzde 1 yükselişle 5.9 centi geçti.

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