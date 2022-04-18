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Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? 18 Nisan 2022 BTC, Dogecoin ve XRP kaç dolar/TL oldu?)

Kripto para piyasaları haftaya düşüşle başladı. Peki Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? BTC, ETH ve XRP kaç dolar/TL oldu? İşte ayrıntılar…

Haberler - ntv.com.tr 18.04.2022 - 10:34

Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? 18 Nisan 2022 BTC, Dogecoin ve XRP kaç dolar/TL oldu?)

Kripto para piyasaları yeni haftaya değer kaybıyla girdi. 

Coingecko'da yer alan verilere saat 10.30 itibariyle piyasalar yüzde 3.8 geriledi. 

Piyasaların toplam büyüklüğü 1.9 trilyon dolara indi. 

ise aynı süre zarfında yüzde 3.9 değer kaybı yaşadı. BTC'nin fiyatı 39 bin 39 dolar olurken piyasa hakimiyeti yüzde 39'a çıktı. 

Ethereum ise yüzde 4 değer kaybetti. ETH'nin fiyatı 2 bin 918 dolara indi. 

Ripple ise rakiplerine oranla daha fazla değer kaybetti. XRP'nin fiyatı yğzde 5.7 azalışla 73 cent oldu. 

Dogecoin de XRP'yle benzer bir grafik çizdi. DOGE'un fiyatı yüzde 5.8 azalarak 13 centi gördü.

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