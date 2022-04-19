Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? 19 Nisan 2022 BTC, Dogecoin ve XRP kaç dolar/TL oldu?)

Kripto para piyasaları son 24 saatte yeniden yükseldi.

Coingecko'da yer alan verilere göre piyasalar yüzde 4.1 yükselerek 2 trilyon dolara dayandı.

Bitcoin saat 11.00 itibariyle yüzde 4.4 yükseldi. BTC'nin fiyatı 40 bin 703 dolara çıktı.

Ethereum da yükselen kripto paralar arasında yer aldı. ETH'nin fiyatı yüzde 4.8 artarak 3 bin 42 doları gördü. Böylece hem BTC 40 bin doların hem ETH 3 bin doların üzerine çıkmış oldu.

Ripple cephesinde de piyasaya benzer bir hareketlilik gözlemlendi. XRP'nin fiyatı yüzde 3.9 artarak 76 centi geçti.

Dogecoin ise rakiplerine kıyasla daha az yükseldi. DOGE'un fiyatı yüzde 3.2 artarak 14 cente dayandı.

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