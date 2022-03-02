Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? 2 Mart 2022 BTC, Dogecoin ve XRP kaç dolar/TL oldu?)

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasıyla sert düşen kripto para piyasaları sonraki günde toparlanmaya başlamıştı.

Piyasalardaki yükseliş eğilimi sürüyor. Coingecko'da yer alan verilere göre piyasalar son 24 saatte yüzde 1.7 artış göstererek 2 trilyon 24 milyar dolar seviyelerine geldi.

Bitcoin'deki artış ise aynı süre zarfında yüzde 1.6 oldu. Saat 09.45 itibariyle BTC'nin fiyatı 44 bin 78 doların üzerinde seyrediyor.

Ethereum'daki yükseliş ise yüzde 2.2 olarak kaydedildi. ETH'nin fiyatı 2 bin 979 dolara çıkarak 3 bin dolar seviyelerine dayandı.

Ripple cephesinde az da olsa gerileme görüldü. XRP'nin fiyatı binde 6 düşerek 77 centin altına geriledi.

Dogecoin de zayıf performans gösterdi. DOGE'un fiyatı yüzde 1.3 artarak 13 cent seviyelerinde kaldı.

VIDEO: BİLGİSAYARA BİTCOİN ZAMMI

