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Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? 20 Eylül 2022 BTC, Dogecoin ve XRP kaç dolar/TL oldu?)

Dün kırmızıyı gören kripto para piyasaları bugün yeşile döndü. Peki Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? BTC, ETH ve XRP kaç dolar/TL oldu? İşte ayrıntılar…

Haberler - ntv.com.tr 20.09.2022 - 10:43

Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? 20 Eylül 2022 BTC, Dogecoin ve XRP kaç dolar/TL oldu?)

Kripto para piyasaları kayıpla başladığı haftada biraz telafi yaşadı.

Coingecko'da yer alan verilere göre piyasalar son 24 saatte yüzde 4.8 yükseldi. 

Saat 10.45 itibariyle yüzde 5.9 değer kazandı. BTC'nin fiyatı 19 bin 543 dolar seviyesine çıktı. 

Ethereum cephesinde ise yüzde 5.7'lik bir yükseliş görüldü. ETH'nin fiyatı bin 369 doları geçti.

Ripple ve Dogecoin de piyasalardaki yükselişten payını aldı. XRP'nin fiyatı yüzde 8.8 artarak 38 centin üzerine çıkarken DOGE ise yüzde 4.2 değer kazanarak 5.8 cent oldu.

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