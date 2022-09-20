Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? 20 Eylül 2022 BTC, Dogecoin ve XRP kaç dolar/TL oldu?)

Kripto para piyasaları kayıpla başladığı haftada biraz telafi yaşadı.

Coingecko'da yer alan verilere göre piyasalar son 24 saatte yüzde 4.8 yükseldi.

Saat 10.45 itibariyle Bitcoin yüzde 5.9 değer kazandı. BTC'nin fiyatı 19 bin 543 dolar seviyesine çıktı.

Ethereum cephesinde ise yüzde 5.7'lik bir yükseliş görüldü. ETH'nin fiyatı bin 369 doları geçti.

Ripple ve Dogecoin de piyasalardaki yükselişten payını aldı. XRP'nin fiyatı yüzde 8.8 artarak 38 centin üzerine çıkarken DOGE ise yüzde 4.2 değer kazanarak 5.8 cent oldu.

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