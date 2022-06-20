Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? 20 Haziran 2022 BTC, Dogecoin ve XRP kaç dolar/TL oldu?)

Günlerdir düşen kripto para piyasalarındaki panik havası şimdilik sona erdi.

Coingecko'da yer alan verielre göre piyasalarson 24 saatte yüzde 8.1 yükseldi. Toplam piyasa hacmi 916 milyar dolara çıktı.

Saat 09.45 itibariyle Bitcoin yükselişin öncülerinden oldu. BTC'nin fiyatı yüzde 9.2 artarak 20 bin 34 dolara geldi. Haftasonu 17 bin dolar seviyelerine kadar inen BTC yeniden 20 bin bandını aştı.

Ethereum da tıpkı BTC gibi hızla yükseldi. ETH'nin fiyatı yüzde 12.6 artarak bin 77 dolara çıktı. ETH yaklaşık 2 yıl sonra bin doların altına gerilemişti.

Ripple ve Dogecoin de yükseliş trendini takip etti. XRP'nin fiyatı yüzde 4.2 artarak 31 centin üstüne çıktı. DOGE cephesinde de yüzde 5.3 yükseliş görüldü. DOGE 6 cente yaklaştı.

EN KÖTÜSÜ GELMEMİŞ OLABİLİR

Kripto piyasalar son 2 yılın en kötü günlerini yaşasa da bazı uzmanlar senaryonun daha da kötüleşebileceğini uyarısını yapıyor.

CryptoQuant'ta yer alan bir analize göre binlerce Bitcoin harekete geçti. Uzmanlar bu BTC'lerin vadeli pozisyonların teminatı olarak hareket ettirilmiş olabileceğini söylüyor.

Dile getirilen bir diğer ihtimal ise bazı yatırımcılarım kol keseceği yönünde. Yani zarar kabul edilecek ve daha fazla batmamak için binlerce BTC satışa çıkacak. Eğer durum böyle olursa satış baskısı devam edebilir.

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