ntv.com.tr

Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? 20 Nisan 2022 BTC, Dogecoin ve XRP kaç dolar/TL oldu?)

Kripto para piyasaları yükselişe devam ediyor. Peki Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? BTC, ETH ve XRP kaç dolar/TL oldu? İşte ayrıntılar…

Haberler - ntv.com.tr 20.04.2022 - 12:13

Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? 20 Nisan 2022 BTC, Dogecoin ve XRP kaç dolar/TL oldu?)

Dün yüzde 4'ün üzerinde değer kazanan kripto para piyasaları bugün de yükselişini sürdürüyor.

Coingecko'da yer alan verilere göre saat 12.00 itibariyle piyasalar son 24 saatte yüzde 2.6 yükseldi. Toplam market değeri 2 trilyon 31 milyar dolar oldu. 

de yükselişini sürdürdü. BTC'nin değeri yüzde 1.9 artarak 41 bin 513 dolara geldi. 

Ethereum ise BTC'yle benzer bir grafik çizdi. ETH'nin fiyatı da yüzde 1.9 artış gösterdi. ETH 3 bin 102 dolar oldu.

Ripple'ın değeri ise değişmedi. XRP son 24 saatte hiç hareket göstermeyerek 76 centte kaldı. 

Dogecoin ise yükselmeye devam etti. DOGE'un fiyatı yüzde 3.7 artarak 14 cent oldu.

VIDEO: BİLGİSAYARA BİTCOİN ZAMMI

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

NTVPARA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...