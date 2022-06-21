Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? 21 Haziran 2022 BTC, Dogecoin ve XRP kaç dolar/TL oldu?)

Kripto para piyasaları dünün ardından bugün de yükseldi. Coingecko'da yer alan verilere göre piyasaların toplam büyüklüğü son 24 saatte yüzde 4.1 artarak 960 milyar dolara çıktı.

Saat 08.50 itibariyle Bitcoin yüzde 4.6 yükseldi. BTC'nin fiyatı 20 bin 950 dolara çıkarken piyasa hakimiyeti ise yüzde 41.51 oldu.

Ethereum cephesinde de yükseliş görüldü. ETH'nin fiyatı yüzde 7.2 artarak bin 151 dolara yükseldi.

Ripple ve Dogecoin piyasalarla benzer bir grafik çizdi. XRP'nin fiyatı yüzde 3.1 yükseldi ve 32 cente çıktı. DOGE ise yüzde 5.6 değer kazanarak 6 centi aştı.

ÖNEMLİ SEVİYELER NELER?

Bitcoin kısa bir süre önce 18 bin doların altına gerileyerek 2 yılın en düşük seviyelerini görmüştü.

Piyasalar toparlanma emareleri gösterse de henüz yolunu bulmuş değil.

Uzmanlara göre saatlik MACD – MACD yükseliş bölgesinde hız kaybediyor.

Bitcoin'de ana destek seviyeleri önce 19 bin 500 ardından 18 bin 800 ABD doları. Bu seviyeler kırılırsa sert düşüşler görülebilir.

BTC'nin bir sonraki ana direnç seviyesi ise 21 bin dolar. Yükseliş için Bitcoin'in bu seviyeyi aşması gerekiyor.

VIDEO: BİLGİSAYARA BİTCOİN ZAMMI

