Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? 21 Nisan 2022 BTC, Dogecoin ve XRP kaç dolar/TL oldu?)

İki günlük yükselişin ardından piyasalarda son 24 saat durgun geçti. Coingecko'da yer alan verilere göre saat 9.00 itibariyle piyasalardaki değişim binde bir oldu. Piyasaların toplam büyüklüğü 2 trilyon doların üzerinde kaldı.

Bitcoin ise aynı sürede binde 2 yükseldi. BTC'nin fiyatı 41 bin 483 dolar olurken piyasa hakimiyeti yüzde 39 seviyelerinde geziniyor.

Ethereum ise değer kaybı yaşadı. ETH'nin fiyatı binde 8 düşerek 3 bin 75 dolar oldu.

Ripple ise yüzde 2.6 düştü. XRP'nin fiyaıt 74 cente geriledi.

Dogecoin rakiplerine oranla daha fazla değer kaybetti. Fiyatı yüzde 3.5 azalan DOGE 14 centin altında işlem görüyor.

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