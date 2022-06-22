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Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? 22 Haziran 2022 BTC, Dogecoin ve XRP kaç dolar/TL oldu?)

Kripto paraların iki günlük yükselişi sona erdi. Peki Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? BTC, ETH ve XRP kaç dolar/TL oldu? İşte ayrıntılar…

Haberler - ntv.com.tr 22.06.2022 - 11:04 | Son Güncelleme : 22.06.2022 - 11:09

Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? 22 Haziran 2022 BTC, Dogecoin ve XRP kaç dolar/TL oldu?)

Kripto para piyasaları iki günlük yükselişin ardından yeniden düştü. 

Coingecko'da yer alan verilere göre piyasalar son 24 saatte yüzde 4.2 düşerek 927 milyar dolara geriledi.

Saat 11.00 itibariyle yüzde 4.9 değer kaybetti. BTC'nin fiyatı 20 bin 139 dolara indi.

Ethereum ise yüzde 6.5 düştü. ETH'nin fiyatı bin 77 doları gördü. 

Ripple düşerken Dogecoin sınırlı da olsa yükseldi. XRP'nin fiyatı yüzde 2.2 düşerek 31 cente geriledi. DOGE ise binde 7 yükselerek 6 centte kalmaya devam ediyor. 

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