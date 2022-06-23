Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? 23 Haziran BTC, Dogecoin ve XRP kaç dolar/TL oldu?)

Haftaya yükselerek başlayan kripto para piyasaları daha sonra düştü. Coingecko'da yer alan verilere göre kripto paralarda son 24 saat ise görece sakin geçti. Piyasalar binde dört düşerek 940 milyar dolar seviyesinde kalmaya devam etti.

Saat 09.30 itibariyle Bitcoin ise yükseldi. BTC yüzde bir değer kazanarak 20 bin 350 dolara çıktı.

Ethereum cephesinde de sınırlı bir yükseliş görüldü. ETH'nin fiyatı binde 3 artarak bin 85 dolara geldi.

Ripple ve Dogecoin de yükseldi. XRP'nin fiyatı yüzde 1.4 artarak 32 cente çıkarken DOGE yüzde 2.2 yükselişle 6 cent üzerindeki konumunu korudu.

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