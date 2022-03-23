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Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? 23 Mart 2022 BTC, Dogecoin ve XRP kaç dolar/TL oldu?)

Kripto para piyasaları kazancını korudu. Peki Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? BTC, ETH ve XRP kaç dolar/TL oldu? İşte ayrıntılar…

Haberler - ntv.com.tr 23.03.2022 - 09:35 | Son Güncelleme : 23.03.2022 - 09:36

Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? 23 Mart 2022 BTC, Dogecoin ve XRP kaç dolar/TL oldu?)

Kripto para piyasaları dünkü yükselişinin ardından son 24 saati sakin geçirdi. 

Coingecko'da yer alan verilere göre saat 09.30 itibari ile piyasalar yüzde 1.2 değer kaybetti ancak yine de 2 trilyon dolar sınırında kalmayı başardı. 

ise aynı sürede binde 3 değer kaybetti. BTC'nin fiyatı 42 bin 52 dolar seviyelerinde seyrediyor.

Ethereum ise binde 7 düşüş gösterdi. ETH'nin fiyatı 2 bin 955 dolara geriledi. 

Ripple cephesinde ise yüzde 1.4 düşüş oldu. XRP'nin 82 cente düştü. 

Dogecoin ise son 24 saatte hiç değişiklik göstermedi. DOGE'un fiyatı 12 centte kaldı. 

EL SALVADOR BTC BONO'SUNU ERTELEDİ 

Bitcoin'i resmi para birimi olarak kabul eden El Salvador, BTC bonosu çıkartacağını açıklamıştı. 

Ülkeden yapılan son bilgilendirmeye göre piyasalardaki belirsizlik nedeniyle 1 milyar dolarlık bononun çıkartılması ertelendi. 

Finans Bakanı Alejandro Zelaya erteleme için kesin bir süre vermedi. Zelaya şimdilik en geç tarihin eylül gibi gözüktüğünü söyledi. 

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