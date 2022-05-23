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Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? 23 Mayıs 2022 BTC, Dogecoin ve XRP kaç dolar/TL oldu?)

Kripto para piyasaları haftaya yükselişle başladı. Peki Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? BTC, ETH ve XRP kaç dolar/TL oldu? İşte ayrıntılar…

Haberler - ntv.com.tr 23.05.2022 - 10:10

Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? 23 Mayıs 2022 BTC, Dogecoin ve XRP kaç dolar/TL oldu?)

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Kripto para piyasasından 1 trilyon dolar silindi

Kripto para piyasasından 1 trilyon dolar silindi

Terra Luna projesinin çökmesiyle zor günler geçiren kripto para piyasaları haftaya yükselişle başladı. 

Saat 10.00 itibariyle piyasalar son 24 saatte yüzde 3.4 yükseldi. Coingecko'da yer alan verilere göre piyasaların aktif büyüklüğü 1 trilyon 365 milyar dolara çıktı. 

Aynı süre içerisinde 'deki yükseliş ise yüzde 3.7 oldu. BTC'nin fiyatı 30 bin 515 dolara çıktı. Bitcoin'in piyasa hakimiyeti ise yüzde 42.57 oldu. 

Ethereum cephesinde de yükseliş görüldü. ETH'nin fiyatı yüzde 4.1 artarak 2 bin 57 dolara geldi. 

Ripple ve Dogecoin sert düşüşlerin ardından yükseldi. XRP'nin fiatı yüzde 2 artarak 42 cente gelirken DOGE ise yüzde 1.9 artışla 8 centte kaldı.

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