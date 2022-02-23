Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? 23 Şubat 2022 BTC, Dogecoin ve XRP kaç dolar/TL oldu?)

Kripto para piyasaları dünya gündemiyle eşgüdümlü olarak Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilimi takip ediyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Donbas'taki iki tartışmalı bölgenin bağımsızlığını tanımasıyla bölgedeki tansiyon yükseldi.

ABD ve İngiltere başta olmak üzere batılı ülkeler Ukrayna geneline yönelik bir işgal endişesini dile getirdi. Bu gelişmeler üzerine kripto para piyasaları dün sert düşüş gösterdi.

Coingecko'da yer alan verilere göre piyasaların son 24 saatte gerilim nedeniyle verdiği kaybın bir kısmını geri topladı.

Saat 12.00 itibariyle piyasaların toplam büyüklüğü yüzde 5.8 artarak 1 trilyon 840 milyar dolara çıktı.

Bitcoin ise aynı sürede yüzde 4.2 yükselerek 38 bin 729 dolara geldi. BTC'nin en büyük rakibi Ethereum'daki yükseliş ise yüzde 6.3 oldu. ETH 2 bin 708 dolar seviyelerinden alıcı buluyor.

Ripple cephesinde de yükseliş görüldü. XRP'Nin fiyatı yüzde 5.2 artarak yeniden 73 centin üzerine geldi.

Son olarak Dogecoin de piyasanın altında da olsa yükseliş gösterdi. DOGE'un fiyatı yüzde 4.1 artarak 13 centten işlem görmeye başladı.

VIDEO: BİLGİSAYARA BİTCOİN ZAMMI

