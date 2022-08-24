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Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? 24 Ağustos 2022 BTC, Dogecoin ve XRP kaç dolar/TL oldu?)

Kripto para piyasaları günler sonra yükseldi. Peki Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? BTC, ETH ve XRP kaç dolar/TL oldu? İşte ayrıntılar…

Haberler - ntv.com.tr 24.08.2022 - 09:49

Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? 24 Ağustos 2022 BTC, Dogecoin ve XRP kaç dolar/TL oldu?)

Geçen haftadan beri düşüş eğiliminde olan kripto para piyasaları günler sonra değer kazandı. 

Coingecko'da yer alan verilere göre piyasalar son 24 saatte yüzde 2 yükselerek 1.07 trilyon dolara çıktı.

Saat 9.50 itibariyle 'deki yükseliş ise yüzde 1.5 oldu. BTC'nin fiyatı 21 bin 359 dolara geldi. 

Ethereum ise yüzde 4 yükseliş gösterdi. ETH'nin fiyatı bin 938 dolara çıktı.

Ripple ve Dogecoin de yükseldi. XRP'nin fiyatı yüzde 2.8 artarak 34.4 olurken, DOGE binde 4 yükselişle 6.7 centte kaldı. 

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