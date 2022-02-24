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Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? 24 Şubat 2022 BTC, Dogecoin ve XRP kaç dolar/TL oldu?)

Rusya'nın harekatı başlatmasıyla piyasalar çakıldı. Peki Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? BTC, ETH ve XRP kaç dolar/TL oldu? İşte ayrıntılar…

Haberler - ntv.com.tr 24.02.2022 - 07:39

Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? 24 Şubat 2022 BTC, Dogecoin ve XRP kaç dolar/TL oldu?)

Kripto para piyasalarına Rusya darbe vurdu. Rus lider Vladimir Putin Ukrayna'ya askeri harekat emrini verdi. 

Türkiye saatiyle sabah 5.00'te başlayan bu operasyonun ardından kripto piyasalar sert düştü. Coingecko'da yer alan verilere göre piyasalar yüzde 7.8 gerileyerek 1 trilyon 653 milyar dolara indi. 

ise yüzde 7.9 düştü. BTC'nin fiyatı 34 bin 941 dolara geriledi. Uzmanlar Bitcoin'in 25 bin dolarlara kadar çekilebileceğini düşünüyor. 

Ethereum ise yüzde 9.5 değer kaybetti. ETH'nin fiyatı 2 bin 398 dolara geriledi. 

Ripple'daki değer kaybı ise yüzde 10'a yaklaştı. XRP'nin fiyatı 64 cente indi. 

Dogecoin ise yüzde 11.6 oranında geriledi. DOGE 11 centi gördü. 

SON 1 HAFTADA YÜZDE 20'DEN FAZLA 

Kripto para piyasalarının geneline bakıldığında Ukrayna - Rusya gerginliği nedeniyle son 1 haftada yüzde 20'den fazla değer kaybı görülüyor. 


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