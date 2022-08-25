Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? 25 Ağustos 2022 BTC, Dogecoin ve XRP kaç dolar/TL oldu?)

Geçen hafta boyunca değer kaybeden kripto para piyasaları haftanın ikinci gününde de yükselişini sürdürüyor.

Coingecko'da yer alan verilere göre son 24 saatte piyasalar yüzde 1.7 yükselerek 1.09 trilyon dolara çıktı.

Saat 10.00 itibariyle Bitcoin'deki yükseliş ise yüzde 1.4 oldu. BTC'nin fiyatı 21 bin 689 dolara çıkarken piyasa hakimiyeti yüzde 38'in altına düştü.

Ethereum ise BTC'ye göre daha iyi bir performans gösterdi. ETH'nin fiyatı yüzde 3.6 yükselerek bin 701 dolara çıktı.

Ripple ve Dogecoin de piyasa ortalamasına benzer oranlarda yükseliş gösterdi. XRP'nin fiyatı yüzde 1.7 artarak 35 cente çıkarken, DOGE yüzde 2 değer kazanarak 6.9 cent oldu.

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