ntv.com.tr

Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? 25 Mayıs 2022 BTC, Dogecoin ve XRP kaç dolar/TL oldu?)

Kripto paralar sakinleşti. Peki Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? BTC, ETH ve XRP kaç dolar/TL oldu? İşte ayrıntılar…

Haberler - ntv.com.tr 25.05.2022 - 09:54 | Son Güncelleme : 25.05.2022 - 14:49

Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? 25 Mayıs 2022 BTC, Dogecoin ve XRP kaç dolar/TL oldu?)

Kripto para piyasalarındaki değişiklik son 24 saatte binde dört oldu. Piyasalar biraz yükselerek 1.33 trilyon dolarda kaldı. 

Coingecko'da yer alan verilere göre saat 09.55 itibariyle yüzde 1.7 değer kazandı. Fiyatı 29 bin 776 dolara çıkan BTC'nin piyasa hakimiyeti ise yüzde 42.67 oldu. 

Ethereum ise çok sınırlı bir yükseliş gösterdi. ETH'nin fiyatı son 24 saatte binde 2 artarak 1984 dolara çıktı. 

Ripple ise ETH'yle benzer bir hareketlilik gösterdi. XRP'nin fiyatı binde 4 artarak 40 centte kaldı. 

Dogecoin ise hem değer hem sıra kaybetti. Fiyatı binde 9 düşen DOGE 8 cent bandında kalsa da piyasa değeri sıralamasında bir sıra düşerek 11. sıraya geriledi. 

VIDEO: BİLGİSAYARA BİTCOİN ZAMMI

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

NTVPARA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...