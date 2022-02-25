Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? 25 Şubat 2022 BTC, Dogecoin ve XRP kaç dolar/TL oldu?)

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasıyla kripto para piyasları çakılmıştı. Ancak bugün tablo değişmiş gibi gözüküyor.

Coingecko'da yer alan verilere göre saat 9.10 itibariyle piyasalar yüzde 7.8 yükselerek savaş öncesi pozisyonuna geldi. Piyasaların toplam büyüklüğü 1 trilyon 788 milyar dolara çıktı.

Bitcoin piyasalarda beraber yükseldi. BTC'nin fiyatı yüzde 10.3 artarak 38 bin 491 dolar oldu.

Ethereum ise BTC'den daha çok değer kazandı. ETH'nin fiyatı yüzde 11 yükselerek 2 bin 606 doları aştı.

Dün en fazla değer kaybeden kripto para birimleri arasında yer alan Ripple da toparladı. Değeri yüzde 8 artan XRP 69 centten alıcı buluyor.

Dogecoin'deki yükseliş XRP'ye yakın seviyede oldu. DOGE'un fiyatı yüzde 8.6 artarak 12 centin üzerine geldi.

VIDEO: BİLGİSAYARA BİTCOİN ZAMMI

