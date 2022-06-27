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Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? 27 Haziran 2022 BTC, Dogecoin ve XRP kaç dolar/TL oldu?)

Kripto para piyasaları haftaya düşüşle başladı. Peki Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? BTC, ETH ve XRP kaç dolar/TL oldu? İşte ayrıntılar…

Haberler - ntv.com.tr 27.06.2022 - 10:25 | Son Güncelleme : 27.06.2022 - 10:28

Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? 27 Haziran 2022 BTC, Dogecoin ve XRP kaç dolar/TL oldu?)

Geçen hafta iki yönlü hareket eden kripto para piyasaları yeni haftaya girerken düştü. 

Coingecko'da yer alan verilere göre piyasalar saat 10.20 itibariyle son 24 saatte yüzde 1.3 düşerek 998 milyar dolara geriledi. Böylece piyasalar yeniden 1 trilyon doların altına düştü. 

ise son 24 saatte binde 4 değer kaybetti. BTC'nin fiyatı 21 bin 354 dolara çıktı. 

Ethereum ise yüzde 1.4 düştü. ETH'nin fiyatı bin 226 dolara indi. ETH bir hafta öncesine göre ise yüzde 8.7 değer kazanmış durumda. 

Ripple cephesinde de düşüş görüldü. XRP'nin fiyatı yüzde 1.6 geriledi ve 36 cente indi. 

Öte yandan Dogecoin cephesinde hızlı yükseliş görüldü. DOGE'un fiyatı yüzde 12.4 yükseldi ve 7 centin ortalarını geçti. DOGE'un son 1 haftalık kazancı ise yüzde 28 oldu. 

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