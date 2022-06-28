Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? 28 Haziran BTC, Dogecoin ve XRP kaç dolar/TL oldu?)

Kripto para piyasalarındaki düşüş havası devam ediyor.

Coingecko'da yer alan verilere göre piyasalar son 24 saatte yüzde 2 değer kaybetti. Kripto paraların toplam piyasa değeri 982 milyar dolara geriledi.

Saat 11.15 itibariyle Bitcoin'deki düşüş ise yüzde 2.4 oldu. BTC'nin fiyatı 20 bin 905 dolara indi. Bitcoin'in toplam piyasa değeri de 400 trilyon doların altında seyrediyor.

Ethereum da düşüşe geçti. ETH'nin fiyatı yüzde 1.7 düşerek bin 208 dolara indi.

Ripple düşüşünü sürdürüyor. XRP'nin fiyatı yüzde 3.6 düşerek 35 cent sınırına dayandı.

Dün yatırımcısını sevindiren Dogecoin ise bugün geriledi. DOGE'un fiyatı yüzde 6.7 düşerek 7 centin alt seviyelerine doğru indi.

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