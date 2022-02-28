Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? 28 Şubat 2022 BTC, Dogecoin ve XRP kaç dolar/TL oldu?)

Rusya Ukrayna savaşında Moskova'ya uygulanan yaptırımların şiddeti artıyor.

Son olarak Rusya uluslararası ödeme sistemi SWIFT'ten çıkarıldı. Bu kararın ardından kripto para piyasaları geriledi.

Coingecko'da yer alan verilere göre piyasalar son 24 saatte yüzde 2.5 değer kaybederek 1 trilyon 792 milyar dolar oldu.

Bitcoin ise saat 10.00 itibariyle yüzde 2.1 değer kaybetti. BTC'nin fiyatı 37 bin 996 dolar seviyelerinde.

Ethereum'daki düşüş ise BTC'yi aştı. ETH'nin fiyatı yüzde 4.6 düşerek 2 bin 615 dolara geriledi.

Ripple cephesinde de düşüş kaydedildi. XRP'nin fiyatı yüzde 3 düşerek 72 cent oldu.

Dogecoin piyasa ortalamasının altında düştü. DOGE'un fiyatı yüzde 2.1 azalışla 12 cent bandında kaldı.





VIDEO: BİLGİSAYARA BİTCOİN ZAMMI

