Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? 29 Ağustos 2022 BTC, Dogecoin ve XRP kaç dolar/TL oldu?)

Kripto para piyasaları değer kaybetmeye devam ediyor. Günlerdir eriyen piyasalar son 24 saatte yüzde 1.4 daha düştü.

Coingecko'da yer alan verilere göre piyasaların toplam market değeri 997 milyar dolara indi. Böylece piyasalar haftalar sonra yeniden 1 trilyon doların altını gördü.

Saat 11.15 itibariyle Bitcoin'deki düşüş ise yüzde 1 oldu. BTC'nin fiyatı 19 bin 885 dolara indi. BTC 20 bin doların altına gerilerken piyasa hakimiyeti yüzde 38.17'ye yükseldi.

Ethereum'daki değer kaybı BTC'yi aştı. ETH'nin fiyatı yüzde 3.2 gerileyerek bin 453 dolara geriledi.

Ripple ve Dogecoin de kırmızıya döndü. XRP'nin fiyatı son 24saatte yüzde 3.8 düşerek 32.3 cent olurken, DOGE yüzde 3.4 azalışla 6.1 cente geriledi.

FED'İN SIKILAŞMA MESAJLARI ETKİLİ OLUYOR

Amerikan merkez bankası (Fed) 2022 geneli için sıkılaşma mesajı vermişti. Yıl başından bu yana faizleri artıran Fed'den yeni bir artırım sinyali geldi.

Fed Başkanı Jerome Powell parasal sıkılaşmanın devam edeceğini söyledi.

Powell, geçen hafta cuma günü Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda yaptığı konuşmada, enflasyonla mücadele taahhüdünü yenileyerek gevşek para politikasına dönüşün yakın zamanda olmayacağı sinyalini verdi.



Powell'ın açıklamaları sonrası para piyasası fiyatlamalarında eylül ayında bankanın 75 baz puanlık faiz artırımına gitme ihtimali yüzde 75'e yükselirken, kararın gelen verilerin toplamına ve gelişen görünüme bağlı olacağının belirtilmesi ile bu hafta açıklanacak verilerin de önemi arttı.



VIDEO: BİLGİSAYARA BİTCOİN ZAMMI

