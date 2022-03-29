Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? 29 Mart 2022 BTC, Dogecoin ve XRP kaç dolar/TL oldu?)

Kripto para piyasaları üst üste yedi gündür yükseliyor. Coingecko'da yer alan verilere göre saat 9.40 itibariyle piyasalar son 24 saatte yüzde 1.6 yükseldi. Kripto paraların toplam piyasa değeri 2 trilyon 250 milyar dolara ulaştı.

Bitcoin de yükselişini sürdürüyor. BTC'nin fiyatı yğzde 1.6 artarak 47 bin 628 dolara çıktı. Bitcoin'in piyasa hakimiyeti ise yüzde 40.24 seviyelerinde.

Ethereum'daki yükseliş BTC'yi aştı. ETH'nin fiyatı aynı süre zarfında yüzde 3.1 yükselerek 3 bin 415 dolara geldi.

Ripple da piyasa ortalamasının üzerinde yükseldi. XRP'nin fiyatı yüzde 1.9 artarak 88 cente geldi.

Dogecoin ise son 24 saatte düşüş gösterdi. Toplam piyasa değeri sıralamasında 12. sıraya yükselen DOGE'un fiyatı yüzde 1.5 düştü ve 14 centte kaldı.

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