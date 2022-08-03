Kripto paralar sakin geçen 24 saatin ardından az da olsa yükseldi. Peki Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? BTC, ETH ve XRP kaç dolar/TL oldu? İşte ayrıntılar… Önceki 24 saati düşüşle kapatan kripto para piyasaları az da olsa yükseliş gösterdi. Coingecko'da yer alan verilere göre piyasalar yüzde 1.6 yükselerek 1.1 trilyon doların üzerine çıktı. Saat 09.05 itibariyle Bitcoin'deki yükseliş ise bindelik düzeyde oldu. BTC'nin fiyatı binde 2 artarak 22 bin 963 dolar seviyelerinde seyrediyor.Dün sert düşen ETH'deki toparlanma BTC'nin üzerinde oldu. ETH'nin fiyatı yüzde 2.7 artarak bin 631 dolara geldi. Ripple ve Dogecoin de son 24 saati sakin geçirdi. XRP'nin fiyatı binde 5 düşerek 36.9 cent olurken, DOGE ise binde 9 yükselerek 6.7 cente çıktı.MADENLER OPERASYONLARI DURDURUYORBitcoin fiyatlarındaki gerileme nedeniyle madencilik şirketleri üretimi durduruyor. BTC'nin 28 bin doların altındaki herhangi bir fiyatta Bitcoin üreticilerinin kar etmediği belirtildi. Madencilik zorluğunda yaşanan düşüş nedeniyle hash oranı ise artabilir. VIDEO: BİLGİSAYARA BİTCOİN ZAMMI