Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? 3 Haziran 2022 BTC, Dogecoin ve XRP kaç dolar/TL oldu?)

Kripto para piyasalarındaki düşün şimdilik durdu. Coingecko'da yer alan verilere göre piyasalar son 24 saatte binde 9 yükselerek yenide 1.3 trilyon doların üzerine çıktı.

Saat 11.45 itibariyle Bitcoin aynı süre içerisinde yüzde 1.6 yükseldi. BTC'nin fiyatı 30 bin 445 dolara çıktı.

Ethereum ise BTC'nin aksine değer kaybetti. ETH binde 7 düşerek bin 811 dolar oldu.

Ripple ve Dogecoin de son 24 saatte az da olsa değer kazandı. XRP'nin fiyatı yüzde 1.6 yükselişle yeniden 40 centi aştı.

Dogecoin ise 1.4 artışla 8 centte kalmaya devam ediyor.

BİTCOİN 10. HAFTAYA GİDİYOR

Bitcoin geçen haftayı düşüşle kapatmıştı. Böylece BTC tarihi boyunca ilk kez dokuz hafta üst üste değer kaybederek bir ilki gerçekleştirmişti.

Hafta içerisinde de değer kaybı yaşayan Bitcoin'de bu rekorun tekrarlanması riski bulunuyor.

Bitcoin bu haftayı da bir öncekine göre daha düşük seviyede kapatabilir.

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