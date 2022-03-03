Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? 3 Mart 2022 BTC, Dogecoin ve XRP kaç dolar/TL oldu?)

Rusya - Ukrayna savaşının etkisiyle bir inip bir yükselen kripto para piyasalarında son 24 saat sakin geçti.

Coingecko'da yer alan bilgilere göre saat 11.30 itibariyle piyasalar binde 7 düşüş gösterse de 2 trilyon doların üzerinde kalmayı başardı.

Aynı süre zarfında Bitcoin'deki düşüş ise yüzde 1.5 oldu. BTC'nin fiyatı 43 bin 545 dolara inerken piyasa hakimiyeti yüzde 41.31'e geriledi.

Ethereum'daki yükseliş piyasaların üzerinde oldu. ETH'nin fiyatı yüzde 2.7 azalarak 2 bin 912 dolar oldu.

Ripple son 24 saati sakin geçirdi. Binde 2 düşen XRP 77 centten işlem görüyor.

Dogecoin de az da olsa gerileyen kripto para birimleri arasında yer aldı. DOGE'un fiyatı yüzde 1.1 düşüşle 13 centte kaldı.

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