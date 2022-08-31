ntv.com.tr

Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? 31 Ağustos 2022 BTC, Dogecoin ve XRP kaç dolar/TL oldu?)

Kripto para piyasaları sakin seyrediyor. Peki Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? BTC, ETH ve XRP kaç dolar/TL oldu? İşte ayrıntılar…

Haberler - ntv.com.tr 31.08.2022 - 10:18

Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? 31 Ağustos 2022 BTC, Dogecoin ve XRP kaç dolar/TL oldu?)

İlişkili Haberler

Küresel piyasalarda Powell depremi: 8 dakikada 78 milyar dolar kaybettiler

Küresel piyasalarda Powell depremi: 8 dakikada 78 milyar dolar kaybettiler

Haftaya düşüşle başlayan kripto para piyasaları 1 trilyon doların altını görmüştü. 

Piyasaları dün yeniden 1 trilyon doların üzerine çıktı. Coingecko'da yer alan verilere göre kripto para piyasaları bu seviyenin üzerinde tutunmaya çalışıyor. 

Kripto para piyasa hacmi son 24 saatte binde 4 düşerek 1.03 trilyon dolar seviyesine indi. 

Saat 10.15 itibariyle yüzde 1 değer kaybetti. BTC'nin fiyatı 20 bin 256 dolara düşerken, piyasa hakimiyeti yüzde 37.56'ya çekildi. 

Ethereum'daki değer değişimi ise yüzde 0 oldu. ETH'nin fiyatı bin 584 dolarda kaldı. 

Ripple ve XRP'de kırmızıya dönen kripto paralar arasında yer alıyor. XRP'nin fiyatı binde 6 düşerek 33.2 cent olurken, DOGE yüzde 1.8 düşerek 6.2 cente geriledi.

VIDEO: BİLGİSAYARA BİTCOİN ZAMMI

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

NTVPARA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...