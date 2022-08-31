Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? 31 Ağustos 2022 BTC, Dogecoin ve XRP kaç dolar/TL oldu?)

Haftaya düşüşle başlayan kripto para piyasaları 1 trilyon doların altını görmüştü.

Piyasaları dün yeniden 1 trilyon doların üzerine çıktı. Coingecko'da yer alan verilere göre kripto para piyasaları bu seviyenin üzerinde tutunmaya çalışıyor.

Kripto para piyasa hacmi son 24 saatte binde 4 düşerek 1.03 trilyon dolar seviyesine indi.

Saat 10.15 itibariyle Bitcoin yüzde 1 değer kaybetti. BTC'nin fiyatı 20 bin 256 dolara düşerken, piyasa hakimiyeti yüzde 37.56'ya çekildi.

Ethereum'daki değer değişimi ise yüzde 0 oldu. ETH'nin fiyatı bin 584 dolarda kaldı.

Ripple ve XRP'de kırmızıya dönen kripto paralar arasında yer alıyor. XRP'nin fiyatı binde 6 düşerek 33.2 cent olurken, DOGE yüzde 1.8 düşerek 6.2 cente geriledi.

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