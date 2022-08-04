Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? 4 Ağustos 2022 BTC, Dogecoin ve XRP kaç dolar/TL oldu?)

Önceki gün yüzde 1 civarında yükselen kripto para piyasaları son 24 saatte de benzer bir performans sergiledi.

Coingecko'da yer alan verilere göre piyasalar yüzde 1.6 yükselerek 1.12 trilyon doları aştı.

Saat 09.10 itibariyle Bitcoin binde 6 değer kazandı. BTC'nin fiyatı 23 bin 138 dolara çıkarken piyasa hakimiyeti yüzde 39.31'e geriledi.

Ethereum da BTC'yle benzer bir grafik çizdi. ETH'nin fiyatı binde 9 artarak bin 649 oldu.

Ripple ve Dogecoin de sınırlı değişim gösterdi. XRP'nini fiyatı yüzde 1.3 yükselerek 37.5 cent olurken, DOGE ise binde 2 değer kazanarak 6.7 centte kaldı.

200 MİLYON DOLARLIK KRİPTO ÇALINDI

Blokzincir köprüleri son dönemlerde kripto para hırsızlıklarının ana adresi haline gelmiş durumda. Son olarak Nomad adındaki bir köprü hizmeti saldırıya uğradı.

Yaklaşık 200 milyon dolarlık kripto para çalındı. Daha önce Ronin ve Wormhole'daki köprülere saldırı düzenlenmişti. İki saldırıda toplamda 900 milyon dolardan fazla değere sahip kripto para çalınmıştı.

VIDEO: BİLGİSAYARA BİTCOİN ZAMMI

