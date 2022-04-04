Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? 4 Nisan 2022 BTC, Dogecoin ve XRP kaç dolar/TL oldu?)

Nisan ayının ilk gününde düşen kripto para piyasaları haftasonuna saatler kala eski seviyesine çıkmıştı.

Sonrasında piyasalarda fazla hareketlilik gözlemlenmedi. Coingecko'da yer alan verilere göre piyasalar son 24 saatte binde 2 yükselerek 2.25 trilyon dolar seviyesinde kaldı.

Saat 10.30 itibariyle Bitcoin'deki değer değişimi ise negatif oldu. BTC aynı sürede binde 3 değer kaybıyla 46 bin 167 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Ethereum ise BTC'nin aksine az da olsa yükseldi. ETH'nin fiyatı binde 5 aratarak 3 bin 500 dolara çıktı.

Ripple cephesinde de yükseliş gözlemlendi. XRP'nin fiyatı binde 7 artarak 83 cente geldi.

Dogecoin ise rakiplerine göre daha iyi bir performans sergiledi. DOGE'un fiyatı yüzde 2.3 artarak 14 centin ortalarına yaklaştı.

VIDEO: BİLGİSAYARA BİTCOİN ZAMMI

