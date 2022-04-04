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Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? 4 Nisan 2022 BTC, Dogecoin ve XRP kaç dolar/TL oldu?)

Kripto para piyasalarında sakin günler yaşanıyor. Peki Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? BTC, ETH ve XRP kaç dolar/TL oldu? İşte ayrıntılar…

Haberler - ntv.com.tr 04.04.2022 - 10:33 | Son Güncelleme : 04.04.2022 - 10:34

Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? 4 Nisan 2022 BTC, Dogecoin ve XRP kaç dolar/TL oldu?)

Nisan ayının ilk gününde düşen kripto para piyasaları haftasonuna saatler kala eski seviyesine çıkmıştı.

Sonrasında piyasalarda fazla hareketlilik gözlemlenmedi. Coingecko'da yer alan verilere göre piyasalar son 24 saatte binde 2 yükselerek 2.25 trilyon dolar seviyesinde kaldı. 

Saat 10.30 itibariyle 'deki değer değişimi ise negatif oldu. BTC aynı sürede binde 3 değer kaybıyla 46 bin 167 dolar seviyesinden işlem görüyor. 

Ethereum ise BTC'nin aksine az da olsa yükseldi. ETH'nin fiyatı binde 5 aratarak 3 bin 500 dolara çıktı. 

Ripple cephesinde de yükseliş gözlemlendi. XRP'nin fiyatı binde 7 artarak 83 cente geldi. 

Dogecoin ise rakiplerine göre daha iyi bir performans sergiledi. DOGE'un fiyatı yüzde 2.3 artarak 14 centin ortalarına yaklaştı.

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