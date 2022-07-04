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Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? 4 Temmuz 2022 BTC, Dogecoin ve XRP kaç dolar/TL oldu?)

Kripto piyasalar haftaya sakin başladı. Peki Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? BTC, ETH ve XRP kaç dolar/TL oldu? İşte ayrıntılar…

Haberler - ntv.com.tr 04.07.2022 - 12:07

Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? 4 Temmuz 2022 BTC, Dogecoin ve XRP kaç dolar/TL oldu?)

Geçen hafta sert düşüşler yaşayan kripto para piyasaları yeni haftaya sakin başladı. 

Coingecko'da yer alan verilere göre piyasalar son 24 saatte binde 2 düşerek 903 milyar dolar seviyesindeki yerini korudu. 

ise saat 12.00 itibariyle binde 7 yükseldi. BTC'nin fiyatı 19 bin 163 dolara çıkarken piyasa hakimiyeti ise yüzde 40.50 seviyelerinde seyrediyor. 

Ethereum ise bindelik düzeyde de olsa düştü. ETH'nin fiyatı binde 5 gerileyerek bin 51 dolar oldu. 

Ripple ve Dogecoin cepheleri de yeşile döndü. XRP'ninfiyatı yüzde 1.3 yükseldi ve 31 centte kaldı. 

DOGE is yüzde 1.1 yükseldi. DOGE 6 centten alıcı bulmaya devam ediyor. 


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