Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? 4 Temmuz 2022 BTC, Dogecoin ve XRP kaç dolar/TL oldu?)

Geçen hafta sert düşüşler yaşayan kripto para piyasaları yeni haftaya sakin başladı.

Coingecko'da yer alan verilere göre piyasalar son 24 saatte binde 2 düşerek 903 milyar dolar seviyesindeki yerini korudu.

Bitcoin ise saat 12.00 itibariyle binde 7 yükseldi. BTC'nin fiyatı 19 bin 163 dolara çıkarken piyasa hakimiyeti ise yüzde 40.50 seviyelerinde seyrediyor.

Ethereum ise bindelik düzeyde de olsa düştü. ETH'nin fiyatı binde 5 gerileyerek bin 51 dolar oldu.

Ripple ve Dogecoin cepheleri de yeşile döndü. XRP'ninfiyatı yüzde 1.3 yükseldi ve 31 centte kaldı.

DOGE is yüzde 1.1 yükseldi. DOGE 6 centten alıcı bulmaya devam ediyor.





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