Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? 5 Eylül 2022 BTC, Dogecoin ve XRP kaç dolar/TL oldu?)

Haftasonu bir trilyon dolar sınırının üzerine çıkan kripto para piyasaları yeni haftaya sakin girdi.

Coingecko'da yer alan haberlere göre piyasalar son 24 saatte değişim göstermedi ve 1.02 trilyon dolar seviyelerinde kaldı.

Bitcoin ise aynı sürede binde 4 yükseldi. Saat 10.00 itibariyle BTC'nin fiyatı 19 bin 781 dolar seviyelerinde seyrediyor.

Ethereum ise yüzde 1.1 yükseldi. ETH'nin fiyatı bin 567 dolara çıktı.

Ripple ve Dogecoin de fazla değişim göstermedi. XRP'nin fiyatı binde 7 düşerek 32.8 cent olurken, DOGE ise binde 1 gerileyerek 6.2 centte kaldı.

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