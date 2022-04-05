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Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? 5 Nisan 2022 BTC, Dogecoin ve XRP kaç dolar/TL oldu?)

Piyasalardaki olumlu hava devam ediyor. Peki Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? BTC, ETH ve XRP kaç dolar/TL oldu? İşte ayrıntılar…

Haberler - ntv.com.tr 05.04.2022 - 09:38 | Son Güncelleme : 05.04.2022 - 09:39

Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? 5 Nisan 2022 BTC, Dogecoin ve XRP kaç dolar/TL oldu?)

Mart başında Ukrayna Rusya savaşının etkisiyle sancılı günler geçiren kripto para piyasaları nisanda adeta bahar havası yaşıyor. 

Coingecko'da yer alan bilgilere göre piyasalar son 24 saatte binde 4 yükseldi ve 2.25 trilyon doların üzerinde seyretmeye devam etti. 

ise saat 09.40 itibariyle yüzde 1 değer kazandı. BTC'nin fiyatı 46 bin 711 dolara çıkarken piyasa hakimiyeti ise yüzde 39 oldu. 

Ethereum'daki yükseliş BTC'ye göre daha az. ETH'nin fiyatı binde 4 artarak 3 bin 520 dolara geldi. 

Ripple ise son 24 saatte değer kaybetti. XRP'nin fiyatı yüzde 1.5 düşerek 82 cente geriledi. 

Dogecoin ise en çok yükselen kripto paralardan biri oldu. DOGE'un fiyatı yüzde 5.7 artışla 15 centi aştı. DOGE 20 milyar dolarlık toplam piyasa değeriyle 12. sırada kalmaya devam ediyor. 

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