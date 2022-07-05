Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? 5 Temmuz 2022 BTC, Dogecoin ve XRP kaç dolar/TL oldu?)

Kripto para piyasaları zor geçen günlerin ardından ilk kez kayda değer biçimde yükseldi.

Coingecko'da yer alan verilere göre piyasalar son 24 saatte yüzde 5.3 oranında yükselerek 951 milyar dolara çıktı.

Saat 10.30 itibariyle Bitcoin yüzde 5.8 yükseldi. BTC'nin fiyatı 20 bin 267 dolara çıkarken piyasa hakimiyeti ise yüzde 40.71 oldu.

Ethereum ise hızla değer kazandı. ETH'nin fiyatı aynı sürede yüzde 10.1 artarak bin 157 doları aştı.

Ripple ve Dogecoin'deki yükseliş ise daha temkinli oldu. XRP'nin fiyatı yüzde 3.3 yükselişle 32 cemti aştı. DOGE ise yüzde 3.9 değer kazanarak 7 cente dayandı.

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