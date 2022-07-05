ntv.com.tr

Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? 5 Temmuz 2022 BTC, Dogecoin ve XRP kaç dolar/TL oldu?)

Haftaya sakin başlayan piyasalar yükselişe geçti. Peki Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? BTC, ETH ve XRP kaç dolar/TL oldu? İşte ayrıntılar…

Haberler - ntv.com.tr 05.07.2022 - 10:40 | Son Güncelleme : 05.07.2022 - 10:48

Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? 5 Temmuz 2022 BTC, Dogecoin ve XRP kaç dolar/TL oldu?)

İlişkili Haberler

Küresel piyasalarda yön arayışı

Küresel piyasalarda yön arayışı

Kripto para piyasaları zor geçen günlerin ardından ilk kez kayda değer biçimde yükseldi. 

Coingecko'da yer alan verilere göre piyasalar son 24 saatte yüzde 5.3 oranında yükselerek 951 milyar dolara çıktı.

Saat 10.30 itibariyle yüzde 5.8 yükseldi. BTC'nin fiyatı 20 bin 267 dolara çıkarken piyasa hakimiyeti ise yüzde 40.71 oldu. 

Ethereum ise hızla değer kazandı. ETH'nin fiyatı aynı sürede yüzde 10.1 artarak bin 157 doları aştı. 

Ripple ve Dogecoin'deki yükseliş ise daha temkinli oldu. XRP'nin fiyatı yüzde 3.3 yükselişle 32 cemti aştı. DOGE ise yüzde 3.9 değer kazanarak 7 cente dayandı. 

VIDEO: BİLGİSAYARA BİTCOİN ZAMMI

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

NTVPARA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...