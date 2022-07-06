Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? 6 Temmuz 2022 BTC, Dogecoin ve XRP kaç dolar/TL oldu?)

Dün yüzde 5'ten fazla yükselen kripto para piyasalarında son 24 saat ise sakin geçti.

Coingecko'da yer alan verilere piyasalar binde 5 düşerek 946 milyar dolar seviyelerine geldi.

Saat 12.00 itibariyle Bitcoin yüzde 1.5 yükseldi. BTC'nin fiyatı 20 bin 202 dolara çıkarken piyasa hakimiyeti ise yüzde 40.78 oldu.

Ethereum ise aynı sürede neredeyse hiç değişim göstermedi. ETH'nin fiyatı binde 1 yükseldi ve bin 140 dolara çıktı.

Ripple ve Dogecoin de benzer performanslar gösterdi. Fiyatı binde 6 yükselen XRP 32 centte kalırken, DOGE binde 2 düşüşle 6 cent değerini korudu.

BİR KRİPTO ŞİRKETİ DAHA İFLAS EDİYOR

Kripto hedge fonu Three Arrows Capital iflas başvuru yapmıştı. Bir şirketten daha iflas başvurusu haberi geldi.

Kısa bir süre önce para çekme işlemlerini askıya alan Voyager Digital, geç saatlerde iflas başvurusu yaptı.

Tahmini varlığı 1-10 milyar dolar arasında değişen şirketin borcu da bir o kadar var.

Başvuruya göre alacaklı konumunda 100 binden fazla insan bulunuyor. Şirketin CE'Su Stephen Ehrlich kararı zor olarak nitelese de mevcut piyasa koşulllarında alınması gereken en doğru karar olduğuna inandıklarını söyledi.

Voyager Digital'in Three Arrows Capital'de 650 milyon dolarlık bir kredisi bulunuyordu. Başarısız geri ödeme nedeniyle temerrüt bildirimi yayımlanmıştı.

VIDEO: BİLGİSAYARA BİTCOİN ZAMMI

