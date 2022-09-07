Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? 7 Eylül 2022 BTC, Dogecoin ve XRP kaç dolar/TL oldu?)

Kripto para piyasaları son 24 saatte hızla değer kaybetti.

Coingecko'da yer alan verilere göre piyasalar yüzde 5.2 düşerek 982 milyar dolar oldu.

Saat 9.00 itibariyle Bitcoin yüzde 5.2 değer kaybetti. BTC'nin fiyatı 18 bin 771 dolara indi.

Ethereum ise aynı sürede yüzde 8.2 düştü. ETH'nin fiyatı bin 517 dolara geriledi.

Ripple ve Dogecoin cephelerinde de düşüş yaşandı. XRP'nin fiyatı yüzde 5.2 düşerek 31.7 cent olurken, DOGE yüzde 7.2 gerileyerek 5.8 cent oldu.

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