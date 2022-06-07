Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? 7 Haziran 2022 BTC, Dogecoin ve XRP kaç dolar/TL oldu?)

Kripto para piyasaları haziran ayınadeğer kaybederek başlamıştı. Yeni haftaya girerken 30 bin doların üzerine çıkmaya başlayan Bitcoin bugün sabah saatlerinde kazancını geride bıraktı.

Coingecko'da yer alan verilere göre piyasalar son 24 saatte yüzde 5.1 değer kaybetderek 1 trilyon 270 milyar dolara indi.

Saat 9.30 itibariyle Bitcoin yeniden 30 bin doların altına düştü. BTC'nin fiyatı yüzde 5.6 değer kayberek 29 bin 481 dolara geriledi.

Ethereum ise BTC'ye oranla daha fazla değer kaybetmeye devam ediyor. ETH yüzde 6.3 inerek bin 753 doları gördü. Piyasaların en büyük ikinci kripto parası ETH'nin son 1 haftalık değer kaybı ise yüzde 12 seviyelerinde.

Ripple ve Dogecoin cephelerinde de düşüş gözlemlendi. XRP'nin fiyatı yüzde 2.2 düşerek 39 cente indi.

DOGE ise yüzde 4.1 değer kaybıyla 8 centin altına geldi.

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