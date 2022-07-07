Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? 7 Temmuz 2022 BTC, Dogecoin ve XRP kaç dolar/TL oldu?)

Kripto para piyasaları yükselişle başladığı haftaya olumlu bir havayla devam ediyor.

Coingecko'da yer alan verilere göre piyasalar son 24 saatte yüzde 1.9 yükselerek 968 milyar dolara çıktı.

Saat 11.00 itibariyle Bitcoin yüzde 1.3 değer kazandı BTC'nin fiyatı 20 bin 441 dolara çıkarken hakimiyeti yüzde 40.70 seviyelerinde geziniyor.

Ethereum, BTC'ye kıyasla daha fazla yükseldi. ETH'nin fiyatı yüzde 3.3 yükselerek bin 176 dolara çıktı.

Ripple ve Dogecoin de bu hafta genel olarak yükseliş trendini seyrediyor. XRP'nin fiyatı yüzde 3 artarak 33 cent'i aştı.

DOGE ise yüzde 1 değer kazanarak 6 centteki konumunu korudu.

GOLDMAN SACHS VADELİ BİTCOİN İŞLEMİ YAPTI

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en büyük yatırım bankalarından Goldman Sachs yeni bir kripto adımı attı.

Banka Asya'da ilk vadeli Bitcoin işlemini gerçekleştirdi. Şirketin Asya-Pasifik CEO'su Brad Howell bu işlemle şirketin kripto alanındaki işbirliklere bağlılığını gösterdiğini söyledi.

VIDEO: BİLGİSAYARA BİTCOİN ZAMMI

