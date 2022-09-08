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Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? 8 Eylül 2022 BTC, Dogecoin ve XRP kaç dolar/TL oldu?)

Kripto paralar yeniden yükseldi. Peki Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? BTC, ETH ve XRP kaç dolar/TL oldu? İşte ayrıntılar…

Haberler - ntv.com.tr 08.09.2022 - 11:29

Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? 8 Eylül 2022 BTC, Dogecoin ve XRP kaç dolar/TL oldu?)

Kripto paralar yeniden yükselrek 1 trilyon doların üzerine çıktı.

Coingecko'da yer alan verilere göre piyasalar son 24 saatte yüzde 3 yükselerek 1.01 trilyon dolar oldu.

Saat 11.30 itibariyle ise yüzde 2 yükseldi. BTC'nin fiyatyı 19 bin 184 dolara çıkarken piyasa hakimiyeti yüzde 39.19'a indi. 

Ethereum ise hızla yükseldi. ETH'nin fiyatı yüzde 6.2 artarak bin 615 dolara çıktı. 

Ripple ve Dogecoin'de de yükseliş görüldü. XRP yüzde 3.2 değer kazanarak 33.1 cent olurken, DOGE yüzde 1.8 yükselere 6 centi aştı. 

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