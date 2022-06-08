Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? 8 Haziran 2022 BTC, Dogecoin ve XRP kaç dolar/TL oldu?)

Kripto para piyasaları bir ileri bir geri hareketlerine devam ediyor.

Önceki gün değer kaybeden piyasalar Coingecko'daki verilere göre son 24 saatte yüzde 2.6 yükselerek yenide 1.3 trilyon doları aştı.

Saat 10.10 itibariyle Bitcoin yüzde 3.1 değer kazandı. BTC'nin fiyatı 30 bin 479 dolara çıkarken piyasa hakimiyeti 44.66'yı gördü.

Ethereum ise BTC'nin gerisinde kalmaya devam etti. ETH'nin fiyatı yüzde 2.3 artarak bin 798 dolara çıktı.

Ripple cephesinde de yükseliş görüldü. XRP'nin fiyatı yüzde 1.6 artarak 39 centin tepe notkasına dayandı.

Dogecoin ise son 24 saatte binde 1 oranında değer kazandı. Yine DOGE'un fiyatı 8 centin üzerine çıktı.

CITI'DEN 13 TRİLYON DOLARLIK METAVERSE RAPORU

Dünyanın en büyük finans gruplarından Citi yeni bir rapor hazırladı. Citi'nin metaverse raporunda teknolojinin 13 trilyon dolarlık bir potansiyele sahip olduğuna dikkat çekildi.

Oyun piyasasının 180 milyar dolarlık olduğu düşünülürse metaverse'e nasıl bir anlam yüklendiği daha da iyi anlaşılailir.

Citi'nin raporundaki temel dayanak gerçek hayattaki birçok etkileşimin sanal evrene kayacağı yönünde. Özellikle e-ticaretin bu alana kaymasıyla sistemdeki paranın artacağı düşünülüyor.

Yine de bu noktaya gelmek kolay olmayabilir.

VIDEO: BİLGİSAYARA BİTCOİN ZAMMI

